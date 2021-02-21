رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«دون دليل».. أردوغان يتهم الأكراد بالتورط في اقتحام الكونجرس

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:12 م
أردوغان
أردوغان
هدير سند
طباعة
قال موقع "ميدل ايست أونلاين" إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يزج بأعدائه الأكراد في عملية اقتحام الكونجرس الذي نفذه أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مقر الكابيتول في يناير الماضي، متهما الأكراد بالتورط في الهجوم دون وجود أي دليل أو حتى الإشارة إلى أي تفاصيل.

وكان أردوغان، قال في تصريحات بثها التلفزيون التركي بمناسبة انطلاق قناة تابعة للجنة التوجيهية الوطنية التركية الأمريكية، أمس السبت: "شهدنا جميعا في الفترة الأخيرة مسارا اختبرت فيه الصداقة التركية الأمريكية بجدية"، بحسب وسائل إعلام تركية.

وأضاف: "ننتظر موقفا واضحا من جميع حلفائنا، بعد الهجوم الإرهابي الغادر الأسبوع الماضي الذي أسفر عن استشهاد 13 من مواطنينا.. لم نشاهد الدعم والتضامن المرجوين من حلفائنا في الناتو فيما يتعلق بمكافحة منظمة بي كا كا (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية وفروعها"، مشيرًا بذلك الى كل من وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة والتي ساهمت في اخراج داعش من سوريا، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري.

ولفت "ميدل ايست أونلاين"، إلى أن أردوغان يكن العداء الشديد لتشكيلات الاكراد السوريين المدعومين من الولايات المتحدة ويعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يقاتل الحكومة التركية منذ عقود.

وأضاف أن أردوغان ستغل الفرصة لاتهامهم بالتورط في عملية اقتحام الكابيتول قبل اقل من شهرين، في حين إنه لم يقدم اردوغان مزيدا من التفاصيل حول الصلات التي تربط هذه التنظيمات بالحادث.

وكان أردوغان أشار في تصريحاته أيضا إلى أن تركيا تعتقد أن مصالحها المشتركة مع الولايات المتحدة أكثر من الاختلاف في وجهات النظر، مؤكدا: "نرغب في تعزيز التعاون أكثر مع الإدارة الأمريكية الجديدة على أساس رابح-رابح وبمنظور طويل الأمد".

وشدد على أنه لا مكان لقتلة "داعش" و"حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" وتنظيم الداعية المعارض، فتح الله جولن، "الملطخة أيديهم بالدماء في مستقبل تركيا".

موضوعات متعلقة

لتشجيع المواطنين.. الشهر العقاري يخفض رسوم توثيق المنشآت

عدد أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

نصائح مهمة من «الهجرة» للمصريين راغبي التوجه إلى الكويت

وزير القوى العاملة في كفر الشيخ لتسليم 9317 وثيقة تأمين للصيادين والعمال

الصور

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

image description

في 6 أشهر.. جامعة أسيوط تمنح 392 درجة ماجستير و188 درجة دكتوراه

image description

معرض مدينة اثاث دمياط يبدأ التصدير إلي نيجيريا

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

نصائح مهمة من «الهجرة» للمصريين راغبي التوجه إلى الكويت

إحالة 4 مسؤولين بكرداسة للمحاكمة التأديبية في «حريق برج فيصل»

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

سقوط حطام من طائرة ركاب فوق منطقة سكنية في دنفر الأمريكية

«حلبات التزلج» تزداد شعبية بكندا خلال جائحة كورونا

اليابان تحذر من تناول أي عقاقير غير مصرح بها

علاقة الخبرات القتالية بزيادة محاولات الانتحار في الجيش الأمريكي

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
المزيد

الثقافة

ختام فعاليات المسرح المتنقل بثقافة بنى سويف

«الآثار القانونية لفيروس كورونا» أحدث إصدارات هيئة الكتاب

ثقافة الأقصر تناقش التخاطب والتواصل مع الطفل ذو الاحتياجات الخاصة

تعرف على «كاي هيكينن» الفائزة بجائزة سيف غباش للترجمة