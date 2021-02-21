«دون دليل».. أردوغان يتهم الأكراد بالتورط في اقتحام الكونجرس

قال موقع "ميدل ايست أونلاين" إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يزج بأعدائه الأكراد في عملية اقتحام الكونجرس الذي نفذه أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مقر الكابيتول في يناير الماضي، متهما الأكراد بالتورط في الهجوم دون وجود أي دليل أو حتى الإشارة إلى أي تفاصيل.وكان أردوغان، قال في تصريحات بثها التلفزيون التركي بمناسبة انطلاق قناة تابعة للجنة التوجيهية الوطنية التركية الأمريكية، أمس السبت: "شهدنا جميعا في الفترة الأخيرة مسارا اختبرت فيه الصداقة التركية الأمريكية بجدية"، بحسب وسائل إعلام تركية.وأضاف: "ننتظر موقفا واضحا من جميع حلفائنا، بعد الهجوم الإرهابي الغادر الأسبوع الماضي الذي أسفر عن استشهاد 13 من مواطنينا.. لم نشاهد الدعم والتضامن المرجوين من حلفائنا في الناتو فيما يتعلق بمكافحة منظمة بي كا كا (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية وفروعها"، مشيرًا بذلك الى كل من وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة والتي ساهمت في اخراج داعش من سوريا، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري.ولفت "ميدل ايست أونلاين"، إلى أن أردوغان يكن العداء الشديد لتشكيلات الاكراد السوريين المدعومين من الولايات المتحدة ويعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يقاتل الحكومة التركية منذ عقود.وأضاف أن أردوغان ستغل الفرصة لاتهامهم بالتورط في عملية اقتحام الكابيتول قبل اقل من شهرين، في حين إنه لم يقدم اردوغان مزيدا من التفاصيل حول الصلات التي تربط هذه التنظيمات بالحادث.وكان أردوغان أشار في تصريحاته أيضا إلى أن تركيا تعتقد أن مصالحها المشتركة مع الولايات المتحدة أكثر من الاختلاف في وجهات النظر، مؤكدا: "نرغب في تعزيز التعاون أكثر مع الإدارة الأمريكية الجديدة على أساس رابح-رابح وبمنظور طويل الأمد".وشدد على أنه لا مكان لقتلة "داعش" و"حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" وتنظيم الداعية المعارض، فتح الله جولن، "الملطخة أيديهم بالدماء في مستقبل تركيا".