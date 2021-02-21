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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير القوى العاملة ومحافظ كفر الشيخ يتبادلان الدروع

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:11 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة ومحافظ كفر الشيخ
دعاء جابر
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تبادل محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومحافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، الدروع، حيث أهدى "سعفان" درع الوزارة لـ"نور الدين" تقديرًا له على الجهود المبذولة في خدمة أبناء المحافظة.

كما أهدى المحافظ درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا له على اهتمامه برعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين.

جاء ذلك خلال إطار تسليم الوزير، والمحافظ، 9327 وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، منها نحو 6864 وثيقة لصغار الصيادين، و2453 وثيقة للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، تحملت قيمتها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بمديرية القوي العاملة بكفر الشيخ.

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