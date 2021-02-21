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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

619 مليون جنيه إيرادات «الحديد والصلب» حتى 31 يناير

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:11 م
شركة الحديد والصلب
شركة الحديد والصلب
أكرم عمران _أسامة الشندويلي
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قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إن إيرادات النشاط الجاري بلغت 619.05 مليون جنيه، خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 يناير 2021.

وأوضحت الحديد والصلب، في بيان للبورصة اليوم الأحد، أن المبيعات المحلية والصادرات، بلغت 107 ملايين جنيه خلال ديسمبر 2020.

ووافق مجلس إدارة الشركة، على منح العضو المنتدب التنفيذي تفويض في التوقيع على عقد الاتفاق بين شركة الحديد والصلب المصرية وشركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما».

وحققت الشركة عن النصف الأول من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 437.05 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 478.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 555.28 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 583.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
كانت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، وافقت على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساسًا للتصفية.

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