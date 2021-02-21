الجامعة العربية تبحث مع وفد منظّمة فنلّندية سُبل تعزيز التعاون

بحث الأمين العام المساعد للجامعة العربية ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، السفير خليل إبراهيم الذوادي، مع وفد عالي المستوى من منظمة مبادرة إدارة الأزمات الفنلندية، سُبل مد جسور التعاون الممكنة بين الجانبين على جميع المستويات.وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم الأحد، أن وفد المنظمة عرض خلال اللقاء، الذي حضره زيد الصبان، مدير إدارة القرن الأفريقي والسودان، عمل المنظمة في مجال دعم جهود الوساطة وصنع السلام وتمكين المرأة في عدد من المناطق التي تشهد أزمات، حسب التقسيمات الجغرافية للمنظمة، وهي الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وآسيا.وسبق للجامعة العربية أن شاركت في ورشتي عمل عقدتهما المنظمة حول السلام والأمن في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، كما شاركت في دورة تدريبية حول الوساطة برعاية المنظمة ووزارة الخارجية المصرية.وأشار وفد المنظمة إلى أن الحلول المستدامة تكمن في رفع مستوى الحوار الوطني بين الأطراف الوطنية وليس عبر التدخل الدولي في الشؤون الداخلية للدول على غير رضا الأطراف، وإلى قيامها بتمكين الفاعلين الوطنيين في تطوير رؤاهم الخاصة والتوصيات التي يرونها، لا سيّما أثناء عملية الانتقال السياسي وتشجيع مشاركة الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية.وقدم السفير الذوادي شرحًا لتجارب الجامعة العربية في الوساطة السياسية؛ وفق تكليفات مجلس الجامعة إجراء التشاور أو المشاورات التي يجريها السيد أمين عام الجامعة العربية، مؤكدًا أنه لا يمكن فرض حلول جاهزة بل تعمد الجامعة العربية إلى رعاية حوار أو مشاورات فيما بين الأطراف المعنية.وفي نهاية الاجتماع، جرى الاتفاق على مد جسور التعاون بين الجانبين في موضوعات بناء القدرات وتحسين المهارات في المجال الدبلوماسي والوساطات السياسية.