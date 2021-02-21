رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية تبحث مع وفد منظّمة فنلّندية سُبل تعزيز التعاون

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:08 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
ا ش ا
طباعة
بحث الأمين العام المساعد للجامعة العربية ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، السفير خليل إبراهيم الذوادي، مع وفد عالي المستوى من منظمة مبادرة إدارة الأزمات الفنلندية، سُبل مد جسور التعاون الممكنة بين الجانبين على جميع المستويات.

وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم الأحد، أن وفد المنظمة عرض خلال اللقاء، الذي حضره زيد الصبان، مدير إدارة القرن الأفريقي والسودان، عمل المنظمة في مجال دعم جهود الوساطة وصنع السلام وتمكين المرأة في عدد من المناطق التي تشهد أزمات، حسب التقسيمات الجغرافية للمنظمة، وهي الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وآسيا.

وسبق للجامعة العربية أن شاركت في ورشتي عمل عقدتهما المنظمة حول السلام والأمن في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، كما شاركت في دورة تدريبية حول الوساطة برعاية المنظمة ووزارة الخارجية المصرية.

وأشار وفد المنظمة إلى أن الحلول المستدامة تكمن في رفع مستوى الحوار الوطني بين الأطراف الوطنية وليس عبر التدخل الدولي في الشؤون الداخلية للدول على غير رضا الأطراف، وإلى قيامها بتمكين الفاعلين الوطنيين في تطوير رؤاهم الخاصة والتوصيات التي يرونها، لا سيّما أثناء عملية الانتقال السياسي وتشجيع مشاركة الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية.

وقدم السفير الذوادي شرحًا لتجارب الجامعة العربية في الوساطة السياسية؛ وفق تكليفات مجلس الجامعة إجراء التشاور أو المشاورات التي يجريها السيد أمين عام الجامعة العربية، مؤكدًا أنه لا يمكن فرض حلول جاهزة بل تعمد الجامعة العربية إلى رعاية حوار أو مشاورات فيما بين الأطراف المعنية.

وفي نهاية الاجتماع، جرى الاتفاق على مد جسور التعاون بين الجانبين في موضوعات بناء القدرات وتحسين المهارات في المجال الدبلوماسي والوساطات السياسية.

موضوعات متعلقة

لتشجيع المواطنين.. الشهر العقاري يخفض رسوم توثيق المنشآت

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

السكة الحديد: قطار روسي من القاهرة للإسكندرية بـ35 جنيهًا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

الصور

image description

تكريم أسر وشهداء مصابي العمليات الحربية بدمياط

image description

محافظ دمياط تستقبل مدير جمعية المحاربين القدماء

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

إحالة 4 مسؤولين بكرداسة للمحاكمة التأديبية في «حريق برج فيصل»

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

لتشجيع المواطنين.. الشهر العقاري يخفض رسوم توثيق المنشآت

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

اليابان تحذر من تناول أي عقاقير غير مصرح بها

علاقة الخبرات القتالية بزيادة محاولات الانتحار في الجيش الأمريكي

موعد إجازة شم النسيم 2021 في مصر | اعرف اجازتك

الإثنين.. فتح المدارس في ألمانيا بشكل جزئي

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

«الآثار القانونية لفيروس كورونا» أحدث إصدارات هيئة الكتاب

ثقافة الأقصر تناقش التخاطب والتواصل مع الطفل ذو الاحتياجات الخاصة

تعرف على «كاي هيكينن» الفائزة بجائزة سيف غباش للترجمة

تحكيم مسابقة «أصنع كتابك الإلكتروني» بالقومي لثقافة الطفل