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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«البحوث الإسلامية» يواصل فعاليات اختيار مبعوثي الأزهر لدول العالم

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:05 م
مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
أميرة العناني
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واصل مجمع البحوث الإسلامية فعاليات المرحلة الأخيرة لاختيار مبعوثي الأزهر إلى دول العالم، من خلال إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين، بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، وبمشاركة نخبة من أساتذة وعمداء كليات جامعة الأزهر في تخصصات مختلفة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن المسابقة السنوية للابتعاث تأتي في إطار الدور العالمي للأزهر الشريف لنشر الثقافة والمعرفة على مستوى العالم وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الأفكار المتطرفة، حيث يرسل الأزهر الشريف مبعوثيه سنويًا إلى مختلف دول العالم لتحقيق رسالته العالمية في التوعية وتحقيق السلم المجتمعي، وبيان صحيح الدين.

وأضاف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن لجان المقابلات تضم قيادات الأزهر الشريف وعدد من أساتذة وعمداء جامعة الأزهر، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لضمان الشفافية واختيار أكفأ العناصر لتمثيل مصر والأزهر الشريف في الخارج.

وأشار "عياد" إلى أن المسابقة مرّت بمراحل مختلفة من الاختبارات بدءا من الاختبارات التحريرية ثم الشفوية، وتختتم بالمقابلات الشخصية،و وأنه يجري التركيز في هذه الاختبارات على قدرات ومهارات المتقدمين وسماتهم الشخصية وهيئاتهم وعدد من المعايير التي تؤهلهم لتمثيل مصر والأزهر الشريف في الخارج، لتعليم المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار، وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

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