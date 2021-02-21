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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 5 بينهم طفلان في حادث مروري بكفر الشيخ

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:03 م
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عمرو الشامي
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أصيب 5 أشخاص بينهم طفلان، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل في المصرف طريق «الحامول - مصنع السكر» بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهم إلى مستشفى الحامول المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل في المصرف طريق «الحامول - مصنع السكر»، أسفر عن إصابة 5 أشخاص وهم أحمد علي زيادة، 20 سنة، مصاب بجرح قطعي بالجهة، ومحمد عبد الحي زيادة، 14 سنة، مصاب بجرح قطعي بالأزن اليمني، وعبد الحي علي زيادة 48 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، وحامد جبر أبو الفتوح 35 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجهة اليمني.

وكذلك محمد حسن زيادة، 5 سنوات، مصاب بكدمات بالجسم، وجميعهم مقيمين بقرية الحفير التابعة لمركز الحامول، وجري نقل المصابين إلى مستشفي الحامول المركزي، وتحرر المحضر اللازم.

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