سلطنة عمان تدعو مواطنيها إلى عدم السفر بسبب سلالات كورونا

دعت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، كافة المواطنين والمقيمين بها، إلى عدم السفر إلا للضرورة القصوى خلال الفترة الحالية، وذلك ضمن اجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطنة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خاصة مع ظهور سلالات جديدة ومتحورة للفيروس.وبلغ إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 139362 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 1552 حالة، والمتعافين 130653، لتصل نسبة الشفاء بالسلطنة إلى 94%.وفي وقت سابق، أعلنت سلطنة عمان، تمديد إغلاق المنافذ البرية للبلاد حتى إشعار آخر، وذلك ضمن خطة السلطنة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، كما قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات الجائحة، السماح للمواطنين الموجودين خارج السلطنة والراغبين في دخول أرض الوطن عبر المنافذ البرية بالدخول بشرط الالتزام بالعزل الصحي المؤسسي لمدة 7 أيام، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات المفروضة على القادمين إلى السلطنة عبر مختلف المنافذ.