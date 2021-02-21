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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط سيدة نصبت على المواطنين بزعم توظيف أموالهم في الغربية

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:02 م
ضبط سيدة
ضبط سيدة
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 4 مواطنين، مقيمين بمحافظة الغربية يفيد بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم، مقابل أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

و أسفرت تحريات إدارة فرع الإدارة بوسط الدلتا، عن صحة الواقعة وقيام موظفة إدارية بإحدى المدارس، لها معلومات جنائية مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الكتب الدراسية وملابس المدارس الخاصة، وتمكنت من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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