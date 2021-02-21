حمادة هلال يبدأ تصوير «المداح»

بدأ الفنان حمادة هلال صباح اليوم الأحد، تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "المداح" المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.المسلسل تأليف: أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج: سكيرمو (إسلام المرسي، نجلاء رشدي، أحمد السمان) إخراج: أحمد سمير فرج.بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.