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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة الجلالة تبحث سبل التعاون مع «اليونسكو»

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:59 م
جامعة الجلالة للعلاقات
جامعة الجلالة للعلاقات الدولية
إسراء جمال
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بحث الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للعلاقات الدولية وخدمة المجتمع وتطوير البيئة، مع الدكتورة، غادة عبد الباري، الأستاذ بكلية الصيدلة، جامعة القاهرة والأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو -إلكسو- إيسيسكو) سبل التعاون بين الجامعة واللجنة الوطنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة العلاقات الدولية بجامعة الجلالة، والذي تخلله فيديو كونفرانس مع الدكتورة غادة.

واستعرضت الدكتورة غادة عبد الباري، خلال الاجتماع، نشأة وتاريخ اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وتطور وظائف اللجان الوطنية، والتنظيم التشريعي لها، وبرامجها الأساسية، من خلال الاتصال بالهيئات والأفراد المعنيين بشئون التربية والعلوم والثقافة للتعريف بأنشطتها وكذلك بأوجه نشاط المنظمات المشار اليها وكذلك تشجيع ودعم الجهود التى تبذلها تلك الهيئات والأفراد لتعزيز أهداف اللجنة والمنظمات وبما يتفق والأهداف القومية المصرية. كما ناقش الطرفان الطرق المختلفة لانضمام الجامعة لعضوية اليونسكو، مثل Uni Twin، Chair & UNESCO Club.

وأشادت بالمجالات والبرامج الأكاديمية المتاحة بجامعة الجلالة، والتي تقدم لأول مرة داخل الحرم الجامعي لجامعة مصرية، مثل برنامج الذكاء الاصطناعي، برنامج الأطراف الصناعية وعلوم النانو تكنولوجي، والتي سوف تفتح المجال الي التعاون المشترك بين منظمة اليونسكو والجامعة في مجالات البحث العلمي، والتكنولوجيا، والعلوم والابتكار.

كما عبر الدكتور الشناوي عن سعادته بهذه البداية نحو تعاون مشترك طويل الأجل، قائلا " هذه فرصة عظيمة لخلق تعاون مع منظمة اليونسكو، خصوصا وأن جميع المجالات والبرامج الأكاديمية لدى جامعة الجلالة تعكس اهتمامات ومجالات عمل المنظمة، والتي ترتكز على التربية، العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، العلوم الاجتماعية، الثقافة والاتصالات والمعلومات.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على بدء تفعيل مجالات التعاون المشتركة في إعداد وتنفيذ البرامج الدولية والإقليمية على نحو يتفق مع أهداف الجامعة وتهيئة وسائل الاتصال للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو -إلكسو- إيسيسكو) ولجانها المختلفة والاشتراك في تنظيم وإعداد المؤتمرات والندوات والزيارات والمنح والمشروعات التى تمولها تلك المنظمات أو تشترك فى تمويلها.

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