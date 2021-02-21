لتشجيع المواطنين.. الشهر العقاري يخفض رسوم توثيق المنشآت

أعلنت مصلحة الشهر العقاري عن أنه تشجيعًا على إقبال المواطنين لتسجيل ما لديهم من عقارات، فقد تم تخفيض رسوم التوثيق بناءً على التعديلات الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 المعدل لبعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964.وتنص المادة على أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وجميع الأعمال اللازمة لإتمامه، بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية طبقًا للأحكام المقررة قانونًا- مبلغ ألفى جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني، ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار من وزير العدل.- أولًا: فئات رسوم التوثيق والشهر:• عشرة جنيهات عن الورقة الأولى من المحررات المطلوب توثيقها (الشهادات)، وخمسة جنيهات عن كل ورقة تالية.• خمسة عشر جنيهًا عن كل إشهاد من الشهادات الحالة المدنية وكل توكيل من التوكيلات المتعلقة بها، والواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه.• عشرة جنيهات عن التصديق على كل إمضاء أو ختم، فيما عدا التصديق على التوكيل الخاص بالمعاش فيكون الرسم خمسة جنيهات.• خمسة جنيهات عن كل صفحة تصور من المحررات والأوراق الأخرى، التي يجوز الحصول على صورة منها، وعن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب استخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها.• خمسة عشر جنيهًا عن كل صورة أو ملخص أو شهادة في أمور العلاقات الزوجية وما يتعلق بها، ونفقات الأقارب مهما كان عدد أوراقها.• خمسة عشر جنيهًا عن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات.• خمسة جنيهات للبحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص للاطلاع (الكشف النظري)، وذلك عن كل اسم في كل سنة، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحي أو الأقسام في المدة التي يشملها الكشف إن كان لكل ناحية فهرس مستقل، ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح في الطلب، مع احتساب كسور السنة سنة كاملة.• عشرة جنيهات للاطلاع (الكشف النظري) عن كل مادة يراد الاطلاع عليها في مكاتب الشهر ومأمورياتها، ومكاتب التوثيق وفروعها.• ثلاثون جنيهًا عن انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعه، لتوثيق المحررات الرسمية أو للتصديق على التوقيعات في المحررات العرفية، وذلك خلاف مصروفات الانتقال، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات، ولو اتحد أصحاب الشأن، وإذا تعددت الموضوعات في محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة، استحق رسم الانتقال كاملا عن أحدها ونصفه عن كل من الباقي.• خمسة عشر جنيهًا عن كل تأشير لإثبات التاريخ.• خمسة عشر جنيهًا عن كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته.ثانيًا: فئات رسوم خاصة بتكلفة الأعمال المساحية:• بالنسبة للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها:-- خمسمائة جنيه حتى مسطح 100 متر مربع.- ألف جنيه حتى مسطح 200 متر مربع.- ألف وخمسمائة جنيه حتى مسطح 300 متر مربع.بالنسبة للأراضي الزراعية، والأراضي الصحراوية، والأراضي البور خارج كردون المدن وما في حكمها:- خمسمائة جنيه حتى خمسة أفدنة.- ألف جنيه حتى عشرة أفدنة.- ألفا جنيه فيما جاوز عشرة أفدنة.ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود في صحيفة وحدة عقارية.