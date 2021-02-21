اليابان تدين استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين في ميانمار

أدانت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الأحد، إطلاق قوات الأمن في ميانمار الرصاص على المتظاهرين السلميين؛ ما أسفر عن مقتل متظاهرين اثنين وإصابة آخرين.وأعرب وزير الخارجية تومويوكي يوشيدا في بيان عن تعازيه إلى أهالي الضحايا، مضيفا أنه لا يجب التغاضي عن استخدام القوة المسلحة ضد المتظاهرين السلميين، وذلك حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).وحثت الوزارة ميانمار على الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين، مضيفة أن حكومة اليابان تحث مجددا وبقوة الجيش في ميانمار على إطلاق سراح المحتجزين ومنهم المستشارة أونج سان سو تشي، واستعادة النظام الديمقراطي في ميانمار بسرعة.يذكر أن الاحتجاجات مستمرة في أنحاء ميانمار منذ إعلان الجيش بداية الشهر الجاري سيطرته على السلطة، وفتحت شرطة الأمن النار على متظاهرين في مدينة "ماندالاي" الكبرى بوسط البلاد أمس ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة كثيرين.