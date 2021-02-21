وفد من الفاتيكان يصل إلى ذي قار تمهيدًا لزيارة البابا للعراق

وصل وفد من الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى مطار الناصرية، تمهيدًا لزيارة البابا المرتقبة الشهر المقبل.وقال مصدر إعلامي مرافق للوفد، إن "الوفد الذي يضم 15 شخصية وصل اليوم الى مطار الناصرية لزيارة مدينة الزقورة الأثرية والاطلاع على الاستعدادات تمهيدا لزيارة البابا".