وزير الري: ضبطية قضائية للقائمين على الترع.. و10 ألاف غرامة إلقاء المخلفات

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، إنه سيجرى توقيع غرامة 10 آلاف جنيه على مخالفة إلقاء أي مخلفات في الترعة.وأضاف عبدالعاطي، خلال زيارته محافظة بورسعيد لتفقد عدد من المشروعات الجارية، أنه سيجرى منح الضبطية القضائية للقائمين على الترع لتوقيع الغرامات، وردع المخالفين بقوة القانون.وأكد أنه يجرى شن حملات توعية، ومن لا يستجيب للتوعية يطبق معه القانون، مضيفا: "لو لم نحافظ على كل نقطة مياه لن نجدها، ويجب المحافظة عليها بشتى الطرق سواء الوعي والترشيد والقانون والمشروعات، وبمشاركة كافة الجهات".