اعترافات عامل بمصنع قتل زميله بالمنوفية: «كنت بدافع عن صاحبي»

أمرت نيابة قويسنا، اليوم الأحد، بحبس عامل بإحدى المصانع بمدينة قويسنا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زميله بسلاح أبيض مطواه أمام محل عملهم بقويسنا بمحافظة المنوفية، كما أمرت بإخلاء سبيل عامل آخر بضمان محل إقامته.وكشفت التحقيقات اعترافات المتهم والذي أقر بارتكابه جريمة قتل المجنى عليه دفاعا عن صديقه الذى تواجد معه وقت ارتكاب الجريمة، موضحا بأنه فور خروجه من المصنع بصحبه صديقه وزميله بنفس العمل، تفاجئ بتعرض المجني عليه لصديقه محاولا التعدي عليه بالضرب، مؤكدا " عندما حاولت تهدئة المجني عليه لأفهم منه سبب تعديه على صديقي، أخبرني بأنه على علاقة حب بفتاه يريد هو الزواج منها، فطلبت منه الجلوس والتحدث سويا لكنه رفض وحاول التعدي على صديقي بسلاحه الأبيض، فقمت بطعنه بالمطواه سقط حينها جثة هامدة على الفور ولم تكن في نيتي قتله، وكان هدفي حماية صديقي منه".وكان اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من العميد عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة قويسنا بقيام عامل بمصنع بطعن زميله.و انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قويسنا برئاسة المقدم أحمد شمس، رئيس مباحث المركز، للتحقيق في الواقعة، وسؤال شهود العيان ومراجعة كاميرات المراقبة، وتم ضبط المتهم وصديقه فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.