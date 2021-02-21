مدير روس أتوم: جاهزون لتوفير الدعم لمدرسة الضبعة للطاقة النووية

قال ألكسندر فرونكوف، مدير عام مؤسسة روس أتوم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن مهرجان العلوم الأول الذى ينظمه المركز الثقافي الروسي، تشارك فيه المؤسسة من خلال توفير بعض المواد مثل الصور، وأدوات المحاكاة وأفلام الفيديو التي تخص الصناعات النووية.وأوضح مدير عام مؤسسة روس أتوم في الشرق الأوسط، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر العلوم الروسي الأول أن برامج تعاون بين "روس أتوم" وعدد من الجامعات الفنية الروسية، حتى تتيح التدريب اللازم للطلاب من مختلف دول العالم.وحول مدرسة التعليم الفني المختصة بالطاقة النووية، والتي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع هيئة المحطات النووية المصرية، قال" فرونكوف"، نحن جاهزون لتوفير الدعم أو أي مساعدة لنجاح عمل مدرسة الضبعة للطاقة النووية، وهناك كوادر يتم تدريبها في روسيا، وهناك عناصر مصرية عديدة تدريت في جامعات روسيا في مجال الطاقة النووية خلال الفترة الماضية.يذكر أن مصر تبني محطة نووية من الجيل الثالث المطور، تعمل بتقنية الماء المضغوط، تضم 4 مفاعلات من تصميم وإنتاج مؤسسة روس أتوم العالمية، ومن المنتظر أن يدخل المفاعل الأول الخدمة في العام 2026، لتصبح مصر عضوًا داخل النادي النووي العالمي.