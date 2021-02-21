جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قرارًا بتعيين الدكتور معمر رتيب محمد عبد الحافظ الأستاذ بقسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق وكيلًا للكلية لشئون للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات.كما كشف رئيس جامعة أسيوط عن تجديد ثقته في الدكتور حماد مصطفى عزب الأستاذ بقسم القانون التجاري بكلية الحقوق بتعيينه رئيسًا للقسم وذلك حتى بلوغه السن القانونية للمعاش.وأوضح رئيس جامعة أسيوط إن هذا يأتي في إطار تطوير العملية التعليمية والإدارية داخل الجامعة لتقديم خدمات تعليمية تليق بالطلاب وجامعة أسيوط.