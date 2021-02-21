«محلية النواب» تناقش بيان «شعراوي» في اجتماعين غدا

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعين غدا الإثنين، لاستكمال نظر بيان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذي ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.ويبحث الاجتماع الثاني للجنة المناقشات التي دارت حول بيان الوزير بالجلسة العامة بشأن حزم التمويل والقروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".