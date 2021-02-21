الجيش الصومالي يعلن مقتل قياديين من حركة الشباب الإرهابية

أعلن الجيش الصومالي مقتل قياديين من حركة الشباب الإرهابية في إقليم شبيلي السفلى المجاورة للعاصمة مقديشو.وأوضح قائد الجيش الصومالي أودوا يوسف راغي في مقابلة مع إذاعة القوات المسلحة، أن الجيش نفذ عمليات عسكرية، أسفرت عن مقتل قياديين وتدمير قواعد تابعة لمقاتلي حركة الشباب الإرهابية.