انطلاق مهرجان العلوم 2021 للطاقة النووية بالقاهرة اليوم

أكد ألكسندر فرانكوف المدير الإقليمي للشركة الروسية المتخصصة في بناء المفاعلات النووية السلمية "روساتوم" في أفريقيا والشرق الأوسط، أن الاحتفال اليوم في القاهرة بمهرجان العلوم 2021 في ظل تواجد مجموعات مختلفة طلاب المدارس والدارسين الجامعيين لتخصص علوم الطاقة النووية واستخداماتها السلمية وتطوير القدرات العلمية، يهدف إلى إطلاع هؤلاء الطلاب على العلوم التكنولوجية الحديثة في مجال الطاقة النووية الروسية.وكان المركز الثقافي الروسي بالقاهرة استضاف صباح اليوم الأحد، فعاليات انطلاق مهرجان العلوم 2021 القاهرة، في دورته الأولى، بحضور عدد من العلماء المتخصصين في مجال الطاقة النووية على رأسهم الدكتور يسري أبوشادي العالم المصري في الطاقة النووية.وأشار ألكسندر إلى أن عام 2021 هو عام العلوم النووية حيث أن الطاقة النووية هى الأنظف والأكثر أمانا في جميع المجالات حول العالم.وأضاف ألكسندر أن المحطة النووية بالضبعة، ستكون من أكثر المحطات النووية أمانا على مستوى العالم وسوف تحول محافظة مطروح تماما فى جميع المجالات ويتم استخدام الطاقة النووية فى الهندسة والطب.