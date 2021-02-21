رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 878 منشأة متنوعة بالغربية

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:48 م
غلق 878 منشأة
غلق 878 منشأة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
قال اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إنه تم غلق 878 منشأة متنوعة لمخالفتها لمواعيد الغلق الجديدة، وتحرير 453 محضرا لمنشأت ومواطنين بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية، وذلك منذ تطبيق تلك القرارات في ديسمبر الماضي وحتى اليوم الأحد، على مستوى مركز ومدينة المحلة.

وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى أن قرار الغلق لمخالفة المواعيد تضمن 2«46 محال تجاري، و131 مطعم، و13 سوق، و177 مقهى، و56 ورشة، و290 سنتر تعليمي، والمحاضر الـ 453 مخالفة شملت 304 محاضر نظافة، و101 محضر إشغال طريق، و48 محضر شهادة صحية.

وأضاف أن رصد تلك المخالفات تم من خلال اللجنة المشكلة من الإدارات المعنية بمجلس المدينة بالتعاون مع التموين والصحة والطب البيطرى، لافتًا إلى تكثيف أعمال حملات الإشغالات ومراقبة الأسواق ومتابعة مدى التزام المحال بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

موضوعات متعلقة

المنحة الرئاسية.. موعد صرف الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة 2021

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

خطوات الحصول على تعويضات عمال الحديد والصلب

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

الصور

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

image description

في 6 أشهر.. جامعة أسيوط تمنح 392 درجة ماجستير و188 درجة دكتوراه

image description

معرض مدينة اثاث دمياط يبدأ التصدير إلي نيجيريا

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

«الصحة»: فتح التسجيل لتلقي لقاح كورونا للمواطنين الأسبوع المقبل

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

علاقة الخبرات القتالية بزيادة محاولات الانتحار في الجيش الأمريكي

موعد إجازة شم النسيم 2021 في مصر | اعرف اجازتك

الإثنين.. فتح المدارس في ألمانيا بشكل جزئي

خبير فرنسي يدعو للحد من حركة تنقل المواطنين منعا لانتشار العدوى

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

تعرف على «كاي هيكينن» الفائزة بجائزة سيف غباش للترجمة

تحكيم مسابقة «أصنع كتابك الإلكتروني» بالقومي لثقافة الطفل

«متجذر في الجسد» كتاب جديد يرصد المفردات المشتقة عن جسم الإنسان

عواض: قوافل لقصور الثقافة في قرى «حياة كريمة» بعد تطويرها