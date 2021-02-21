غلق 878 منشأة متنوعة بالغربية

قال اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إنه تم غلق 878 منشأة متنوعة لمخالفتها لمواعيد الغلق الجديدة، وتحرير 453 محضرا لمنشأت ومواطنين بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية، وذلك منذ تطبيق تلك القرارات في ديسمبر الماضي وحتى اليوم الأحد، على مستوى مركز ومدينة المحلة.وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى أن قرار الغلق لمخالفة المواعيد تضمن 2«46 محال تجاري، و131 مطعم، و13 سوق، و177 مقهى، و56 ورشة، و290 سنتر تعليمي، والمحاضر الـ 453 مخالفة شملت 304 محاضر نظافة، و101 محضر إشغال طريق، و48 محضر شهادة صحية.وأضاف أن رصد تلك المخالفات تم من خلال اللجنة المشكلة من الإدارات المعنية بمجلس المدينة بالتعاون مع التموين والصحة والطب البيطرى، لافتًا إلى تكثيف أعمال حملات الإشغالات ومراقبة الأسواق ومتابعة مدى التزام المحال بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.