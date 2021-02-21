حفل موسيقي.. استعدادات «آثار أسوان» لتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

تتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبدى أبو سمبل بمحافظة أسوان، غدًا الأثنين، ويعتبر حدث فلكى عالمى يلقى إهتمام الجميع لأحياؤه مرتين في شهرى فبراير وأكتوبر من كل عام.وتحدث الظاهرة مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر احتفالًا ببدء موسم الحصاد، والأخرى يوم 22 فبراير إحتفالًا بموسم الفيضان والزراعة.وتتم هذه الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة (أمون ورع حور وبيتاح) لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى التى ترتفع بطول 60 مترًا داخل قدس الاقداس.ومن ناحيته قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام أثار أسوان والنوبة، إن شملت الاستعدادات لاستقبال الحدث العالمي ظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثانى بمعبدى أبو سمبل كالتالي: تم التنسيق مع قسم الحدائق بالوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل، لكى تتم أعمال تجميل المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى أعمال إزالة الأتربة العالقة والاتساخات ومخلفات الطيور والتي تمت بواسطة بعثة ترميم النظافة الميكانيكية والكيميائية.وأضاف لـ'' الدستور'' أن تضمنت الاستعدادات لظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثانى بمعبدى أبو سمبل، زيادة الرقعة الخضراء (اللاند سكيب) وتطوير منظومة والإضاءه داخل وخارج المعابد، وصيانة الشفاطات داخل القبه الخرسانيه لتخفيف نسبة الرطوبه والحراره داخل المعيدين، بجانب صيانة كاميرات المراقبة وأجهزة الامن بالكامل.وكشف مدير عام أثار أسوان والنوبة، إن المميز خلال الاحتفال بتعامد الشمس خلال هذا العام، إنه سيتم تنظيم حفل موسيقي يتناسب مع طبيعة المكان وبدون جمهور، سيتم نقله عبر منصة عالمية تسمي "سيركل" يشاهدها أكثر من حوالي 20 مليون شخص، ويتم بثه مباشرة للعالم، موضحًا أن الهدف من ذلك الترويج للحدث بشكل عالمي، وجذب أنظار جميع الزائرين لمشاهدة هذه الظاهرة.واستكمل لـ'' الدستور'' أن ذلك مع تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال إرتداء الكمامات وأعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمره.