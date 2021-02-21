«الوطنية للإعلام» تنعى سعد عباس الرئيس السابق لـ«صوت القاهرة»

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين الإعلامي الراحل سعد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة الأسبق، والذي وافته المنية اليوم بعد رحله عطاء طويلة، وقدم خلال توليه العديد من المناصب كل جهد مخلص ومتميز وحظي باحترام ومحبه كل زملاء العملوجاءت وفاة عباس بعد معاناة مع المرض استمرت عدة أشهر دخل على إثرها العناية المركزة عدة مرات.تدرج اللواء سعد عباس في العديد من المناصب داخل وزارة الإعلام، حيث تولى رئاسة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات إبان ثورة يناير مباشرة، واستمر فيها عدة سنوات، ومن قبلها تولى منصب مدير أمن ماسبيرو، كما عمل وكيلا لوزارة الإعلام وغيرها من المناصب المهمة التي جعلتها أحد أبناء ماسبيرو البارزين.