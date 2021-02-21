ضبط ثلاجة بالقليوبية تبيع لحوم فاسدة

شنت مباحث التموين فى القليوبية حملة مكبرة للتفتيش على منافذ بيع السلع الغذائيه وثلاجات اللحوم اسفرت عن ضبط ثلاجة لبيع اللحوم وتبين أن الضبوطات بها تغير اللون والخواص الطبيعيه وتشكل خطار على صحة وأرواح المواطنين.كما تم ضبط اثنين من أصحاب المخابز يتلاعبان فى صرف العيش باثبات عمليات وهمية للاستيلاء على الدعم وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث اخطارا من العقيد احمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبية يفيد بضبط حملة تموينية لثلاجة غير مرخصه لحفظ السلع الغذائية عثر بها على 5،95 طن لحوم مستوردة وكبدة يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى لاستيلائه على مبلغ مالى قدره 5،731،870 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82 % وبيعها بالسوق السوداء.كما تم ضبط صاحب مخبز بلدى لإستيلائه على مبلغ مالى قدره 3،016،100جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82 % وبيعها بالسوق السوداءوتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.