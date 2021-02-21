سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ خطة المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والنهوض بمشروعات البنية الأساسية والمرافق من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق والمحاور المرورية والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الرصف والصيانة المستمرة للطرق باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.وشدد على المتابعة والتواجد الميداني لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء لمتابعة تنفيذ المشروعات والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والانتهاء من الأعمال في المواعيد الزمنية المحددة.وأوضح محافظ أسيوط إن أعمال الرصف مستمرة بمركز القوصية طبقًا للخطة الموضوعة على أن يتم استكمال الخطة لباقي مراكز المحافظة لتسهيل الحركة والانتقال في هذه الطرق والشوارع سواء داخل المركز أو ربط القرى التابعة لها.هذا وتفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة ومتابعته لأعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بعدد من شوارع مدينة القوصية ضمن خطة رد الشئ لأصله والاطمئنان على سير العمل وفقًا لجدول الزمني المقرر يرافقه خلالها هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية.وأشار إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ مثل تلك المشروعات وتحسين ورفع كفاءة ورصف الطرق التي تساعد في عمليات التنمية التي يجرى تنفيذها.