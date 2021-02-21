في اجتماع مغلق.. «صحة النواب» تبدأ مناقشة بيان هالة زايد

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وحضور عدد كبير من أعضائها.وتناقش اللجنة في اجتماعها بيان الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، والتي ألقته أمام مجلس النواب، وتحضر الوزيرة الاجتماع مع عدد كبير من قيادات الوزارة للرد على طلبات واستفسارات النواب فيما يخص ما جاء بالبيان.والجدير بالذكر أن اجتماع اللجنة يعقد بصورة مغلقة وبعيدا عن كافة وسائل الإعلام المرئي والمقرؤة والمسموعة.