«تعليم الإسكندرية» تناقش الاستعدادات لامتحانات التيرم الأول

عقد الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ويوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الكتاب الدوري رقم ١ بشأن خطة استكمال الدراسة والتقييم بعد ٢٠ فبراير ٢٠٢١، والكتاب الدوري بشأن آلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الفني، بقاعة الاجتماعات بمقر مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.جاء ذلك بحضور مديري عموم المديرية، ومديري عموم الإدارات التعليمية، وموجهي عموم المواد الدراسية، وإدارة شؤون الطلاب وإدارة الإحصاء ومركز المعلومات وإدارة الأمن وإدارة الاتصال السياسي وإدارة المتابعة وتنسيق المتابعة وإدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية.وناقش الدكتور محمد سعد محمد مدير المديرية، القرارات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الكتب الدورية وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.وقال إن الصفوف الدراسية من KG1 حتى الصف الثالث الإبتدائي لا توجد امتحانات للطلاب بهذه المراحل الدراسية في نظام التعليم الجديد، وسيتم الإعتماد على نظام التقييم للانتقال للصف الأعلى.وأكد أن امتحانات الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي سوف تعقد يوم الأحد الموافق ٢٨ من فبراير الجاري وتستمر حتى يوم الخميس الموافق ٤ من مارس المقبل وستكون في المدرسة ولن يحضر سوى الطالب الممتحن فقط.وأوضح أن الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد ورقة امتحان واحدة وتضم عدد من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.وأشار «سعد» إلى أن موعد امتحان الصف الرابع الابتدائي يوم ٢٨ فبراير والصف الخامس الابتدائي يوم ١مارس والصف السادس الابتدائي يوم ٢ مارس الصف الأول الإعدادي يوم مارس الصف الثاني الإعدادي يوم 4 مارس، وأن زمن الامتحان ساعتان لكل صف، ويتم تحديد عدد أسئلة كل مادة طبقًا للوزن النسبي لها.كما ناقش مع الحضور ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى حيث أكد على أنه ليس هناك نجاح أو رسوب فى الفصل الدراسى الأول لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسى وتحدد النتيجة النهائية للطالب بعد إضافة الدرجات التى يحصل عليها فى الفصل الدراسى الثانى.وأوضح أن امتحانات الصفوف الأول والثاني والثانوي، سوف تعقد في الفترة من ٢٧ فبراير حتى ١١ مارس ٢٠٢١، وسوف تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة للطلاب التي تم تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لبقية الطلاب بلجان مراقبة ومؤمنة حسب جدول الامتحان، على أن تعقد امتحانات إلكترونية قصيرة من المنزل في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.أما الصف الثالث الإعدادي سوف يتم عقد امتحان يوم ٧ من مارس وسيكون امتحان واحد لجميع المواد متعدد التخصصات فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول وسيكون الحضور يوم واحد فقط.وأكد مدير مديرية التعليم بالإسكندرية، أنه طبقا للكتاب الدورى لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسى الأول إلى المجموع الكلى فى نهاية العام بل يشترط التقدم لامتحان الفصل الدراسى الثانى اجتياز الامتحان المجمع فقط.وعن امتحانات الفصل الدراسى الثانى سيتم عقد امتحان بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنه طبقا لخطة توزيع المنهج للفصل الدراسى الثانى فقط وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة، مشيرًا إلى أن الطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسى الأول أو حصل على 50٪ فأكثر فى الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25٪فى مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلى ويعد هذا الامتحان شرطا أساسيا للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثانى فى المواد التى تسببت فى ذلك، ويحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التى سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسى الثانى فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية( عام -فنى) وفق تلك الدرجات.أما الامتحانات التعليم الفني وجه سعد، أن تكون امتحانات التعليم الفني على شقين وهما الامتحانات العملية والمعملية – الامتحانات التحريرية الامتحانات مع تخفيض الزمن المخصص لأدائها حتى يتم الانتهاء من هذه الامتحانات بمعدل زمني يومي لا يتعدى الثلاث ساعات يوميًّا، على أن تعقد الامتحانات خلال الفترة من يوم السبت الموافق ٢٠٢١٢٢٧ وحتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢١٣١١على أن يكون أداء هذه الامتحانات بنظام التبادل اليومي بين صفوف النقل بمدارس التعليم الفني لإتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب لمراجعة المادة العلمية بالمنزل لأداء هذه الامتحانات، بمدارس التعليم الفني (نظام السنوات الثلاث – نظام إعداد مهني – نظام التعليم والتدريب المزدوج – نظام السنوات الخمس.و يتم استكمال أداء الامتحانات العملية والمعملية للطلاب الذين بدأوا هذه الامتحانات قبل إجازة نصف العام، بعد انتهاء الاختبارات التحريرية وخلال الفترة من يوم السبت الموافق ٢٠٢١٢٢٧وحتي يوم الخميس الموافق ٢٠٢١٣١١.كما يتم مراعاة تقسيم الطلاب إلى مجموعات تتناسب مع الأماكن المتاحة لأدائهم هذه الامتحانات العملية والمعملية معامل - ورش، وذلك على مدار الأيام المخصصة لكل صف من صفوف النقل بمدارس التعليم الفني، على أن يكون الزمن المخصص لكل امتحان عملي أو معملي ساعة واحدة فقط مع مراعاة وضع الامتحانات العملية والمعملية لتتناسب مع الزمن المخصص لكل امتحان عملي أو معملي.وأما بالنسبة لامتحانات المواد التي لا تضاف إلى المجموع، أوضح الدكتور محمد سعد أنه يجب أن يتم تسليم الطالب ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بالمادة وذلك في نهاية اليوم الأول من الامتحانات المخصصة لكل صف، على أن يقوم الطالب بتسليمها بعد الإجابة عليها في بداية الأسبوع الثاني من بدء الامتحانات مع عمل كشوف لتوقيع الطلاب بالتسليم والتسلم.وأكد على ضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تواجد الطلاب داخل المدارس وأثناء إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، متمنيًا لجميع الطلاب بتعليم الإسكندرية النجاح والتوفيق.