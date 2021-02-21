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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: ندعم وقف إطلاق نار دائم وشامل في أفغانستان

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:39 م
أنتوني بلينكين
أنتوني بلينكين
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في محادثات هاتفية مع رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله، إن الولايات المتحدة تدعم وقف إطلاق نار دائم وشامل في أفغانستان، وتدعم التسوية السياسية الدائمة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن المسئولين ناقشا مراجعة الولايات المتحدة لاستراتيجيتها في أفغانستان متابعة:"لقد شكر الوزير عبدالله على العمل الحيوي في دعم عملية السلام في أفغانستان، وأعرب عن عزم أمريكا على دعم تسوية سياسية عادلة ودائمة ووقف إطلاق نار دائم وشامل في أفغانستان".

من جانبه، أعلن المسئول الأفغاني حسبما نقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية أنه تم التطرق خلال هذا الحديث إلى مناقشة الوضع في أفغانستان وعملية السلام.

وفي سياق متصل، ذكر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لوسائل الإعلام، إن بلينكين تعهد بمواصلة دعمه للجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم وطويل الأمد في أفغانستان.

في وقت سابق، أثناء مخاطبته مؤتمر ميونيخ للأمن، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الماضي، إن أمريكا ستعمل عن كثب مع حلفائها، وإن إدارته ملتزمة بالعمل مع حلف شمال الأطلسي على طريق إحراز تقدم في أفغانستان.

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