عبدالرازق يستقبل رئيس نادي القضاة ورئيس جامعة عين شمس اليوم

يستقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الثانية بعد ظهر اليوم، المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر والوفد المرافق له.ومن المقرر أن يستقبل رئيس مجلس الشيوخ في تمام الساعة الثالثة عصرا الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، في إطار تقديم التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ ولمناقشة بعض الأمور الأخرى.يأتي ذلك في إطار لقاءات رئيس مجلس الشيوخ بالعديد من الرموز السياسية والاجتماعية والثقافية والقضائية وكبار رجال الدولة المصرية.