نواب الغربية يناقشون مع المحافظ قضايا المحافظة

قال النائب محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، إن الهيئة البرلمانية لمحافظة الغربية لبت دعوة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لاجتماع مساء أمس، للتعرف على الجهاز التنفيذي بالمحافظة وطلباتهم وما يدور داخل الشارع الغرباوي.وأضاف النائب، أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع دوري، فضلا عن اجتماعات مصغرة لنواب دوائر المحافظة مع المحافظ لشرح كل المتطلبات والمشاكل والعمل على إيجاد حلول سريعة.ومن جهته، قال طارق رحمي، محافظ الغربية، إن لقاء النواب يأتي في إطار تكامل العمل التنفيذي الشعبي، كون النواب هم عيون التنفيذين وهم أجدر من يتحدث عن مشاكل الناس، ونحن نعمل جميعا في محافظة الغربية كأسرة واحدة لصالح المواطن، وستكون تلك اللقاءات بصفة دورية.وأضاف المحافظ، أن الاجتماع تمخض عنه العديد من الرؤى سنعمل جميعا على تحقيقها، أولها أن تكون الخطة الخاصة بالعمل التنفيذي بمشاركة النواب أنفسهم.