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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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تكنولوجيا
محافظات
رئيس جامعة سوهاج يتابع فاعليات القافلة البيطرية الأسبوعية
الأحد 21/فبراير/2021 - 12:52 م
القافلة البيطرية
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القافلة البيطرية
رئيس جامعة سوهاج يتابع فاعليات القافلة البيطرية الأسبوعية
القافلة البيطرية
رئيس جامعة سوهاج يتابع فاعليات القافلة البيطرية الأسبوعية
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