وقفة احتجاجية بتونس للمطالبة بإسقاط الحكومة ورحيل الغنوشي

نظم تونسيون وقفة احتجاجية في مدينة سوسة التونسية للمطالبة بإسقاط الحكومة ورحيل رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تونسية اليوم الأحد.وكان رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، قد اقترح عقد اجتماع مع الرئيس ورئيس الحكومة لبحث أزمة التعديل الوزاري، أمس السبت.واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس الوزراء هشام المشيشي بمخالفة بعض أحكام الدستور فيما يخص التعديلات الحكومية الأخيرة التي أدخلها المشيشي على حكومته.