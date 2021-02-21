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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كيفية استخدام أحزمة المقاومة في تمرين منزلي فعال؟

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:06 م
تمرين منزلي
تمرين منزلي
شيماء دهب
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هناك العديد من الأشخاص يتخذوا المنزل مكان آمن لممارسة الرياضة الفعالة، لذا قد تتخذ العديد من الأساليب لفعالية الرياضة الخاصة بك عن طريق اقتناء بعض الأدوات الفعالة سهلة الاستخدام صغيرة الحجم، ومن أهم هذه الأدوات "أحزمة المقاومة".

يوضح موقع bright side كيف يمكن استخدام هذه الأحزمة لعمل تمارين بشكل فعال.
هناك أنواع مختلفة من أحزمة المقاومة "لديك الأشرطة القديمة والأصلية التي تكون مقابض في نهاية نطاق طويل ومقاومة متفاوتة"، هذه جيدة، خاصة لراحة يديك لكنني أجد مع مرور الوقت هذه هي التي تتآكل بشكل أسرع في النقطة التي يلتقي فيها المقبض مع الفرقة.

العصابات الحلقية
ولكن من المفضلات لدى العديد من مستخدمي هذه الأحزمة العصابات الحلقية التي ليس لها مقبض - فهي مجرد دائرة كبيرة، آخرها عبارة عن عصابات صغيرة والتي لها حقًا استخدام رئيسي لاستهداف الألوية لأنها أصغر حجمًا، وتلتف حول الساقين، "يمكن استخدامها في تمارين أخرى أيضًا، ولكن تم تصميمها في البداية لتنشيط عضلات الأرداف".

يوافق بن ووكر، المدرب الرياضي، على أن العصابات الصغيرة الحلزونية هي أفضل خيار لك، إنها رخيصة وفعالة للغاية لتكثيف تمارين الجزء السفلي من الجسم، كما تعمل عصابات المقاومة على تنشيط عضلات الألوية من أجل تمرين مستهدف، "إنها تضيف المزيد من المقاومة للساقين، والأولوية عند القيام بتمارين ديناميكية، تتطلب التمارين الديناميكية الكثير من الحركة الاتجاهية، وقد يكون من الصعب استهداف مجموعات العضلات إذا كنت تحاول استخدام عصابات مقاومة أكبر.

على سبيل المثال، يقترح بن أنه أثناء التمرين على حصيرة، يمكنك ربطها حول كاحليك أو ركبتيك لتكثيف التدريبات مثل مصاعد الأرجل والجسور وصنابير إطفاء الحرائق وما إلى ذلك.

قال بن: التمسك بالعصابات الأصغر، يمكن لهذه العضلات أن تشارك أكثر عند القيام بتمارين في"وضع الوقوف"، من خلال لف الأربطة حول الركبتين، يمكنك تكثيف تمرين مثل القرفصاء الجانبية أكثر من ذلك بكثير،يضيف بن أن أشرطة المقاومة الكبيرة رائعة للتمارين التي تشمل الجزء العلوي والسفلي من الجسم.

هناك تمرين فعال للغاية من خلال الوقوف في وضعك الطبيعي للقرفصاء ثم ضع منتصف الشريط تحت قدميك، واقف وأمسك الطرف الآخر من الشريط على ارتفاع الكتف، من هنا قم بأداء القرفصاء ثم عندما تقف ادفع الشريط لأعلى، وقم بعمل ضغط على الكتف، عد إلى البداية وكرر، هذا يضرب الساقين والكتفين ولأنهما أجزاء الجسم أبعد عن بعضها البعض، فهذا يعني أن الدم سيتدفق حقًا في هذه الحركة مما يزيد من معدل ضربات القلب لديك ويعمل على جميع العضلات بجد.

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