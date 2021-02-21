رفع محاكمة رانيا يوسف في الفعل الفاضح

رفعت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، نظر دعوى مقامة ضد الفنان رانيا يوسف بشأن تصريحاتها حول الحجاب والدين.وتغيبت الفنانة رانيا يوسف عن حضور الجلسة.أقام الدعوى المحامي أشرف فرحات المسئول عن حملة تطهير المجتمع، ويذكر أن هناك جنحة اخرى مقامة من المحامي أشرف ناجي، في نفس موضوع الدعوى.وكانت قد حددت نيابة وسط القاهرة الكلية، جلسة 21 فبراير المقبل؛ لنظر أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف؛ لارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان.وكان تقدم المحامي أشرف ناجي ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرا في دعواه، إلى أنه في إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها في حوار تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامج «مع الفارس» والذي أذيع عبر شاشة قناة الرشيد.