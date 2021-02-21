رفع محاكمة رانيا يوسف في الفعل الفاضح
الأحد 21/فبراير/2021 - 12:31 م
نجلاء رفاعيطباعة
رفعت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، نظر دعوى مقامة ضد الفنان رانيا يوسف بشأن تصريحاتها حول الحجاب والدين.
وتغيبت الفنانة رانيا يوسف عن حضور الجلسة.
أقام الدعوى المحامي أشرف فرحات المسئول عن حملة تطهير المجتمع، ويذكر أن هناك جنحة اخرى مقامة من المحامي أشرف ناجي، في نفس موضوع الدعوى.
وكانت قد حددت نيابة وسط القاهرة الكلية، جلسة 21 فبراير المقبل؛ لنظر أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف؛ لارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان.
وكان تقدم المحامي أشرف ناجي ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرا في دعواه، إلى أنه في إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها في حوار تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامج «مع الفارس» والذي أذيع عبر شاشة قناة الرشيد.
وتغيبت الفنانة رانيا يوسف عن حضور الجلسة.
أقام الدعوى المحامي أشرف فرحات المسئول عن حملة تطهير المجتمع، ويذكر أن هناك جنحة اخرى مقامة من المحامي أشرف ناجي، في نفس موضوع الدعوى.
وكانت قد حددت نيابة وسط القاهرة الكلية، جلسة 21 فبراير المقبل؛ لنظر أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف؛ لارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان.
وكان تقدم المحامي أشرف ناجي ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرا في دعواه، إلى أنه في إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها في حوار تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامج «مع الفارس» والذي أذيع عبر شاشة قناة الرشيد.