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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تعرف على «كاي هيكينن» الفائزة بجائزة سيف غباش للترجمة

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:29 م
كاي هيكينن
كاي هيكينن
إيمان عادل
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أعلن القائمون على جائزة سيف غباش بانيبال للترجمة عن فوز المترجمة كاي هيكينن بالجائزة هذا العام، وذلك عن ترجمتها لرواية "المخملية" للروائية حزامة حبايب، والتي نشرتها دار هوبو عام (2019). بعد القائمة المختصرة المكونة من خمسة عناوين والتي تم الإعلان عنها في 24 نوفمبر 2020، أجمع الحكام على استحقاق كاي هيكينن لفوز بالجائزة التي تقدر قيمتها ب3000 جنيه إسترليني.

الحكام في هذه السنة الخامسة عشرة من الجائزة هم محرر الروايات في الجارديان جوستين جوردان، الكاتب والناشر والمذيع ني أيكوي باركس، والمخرج السينمائي عمر القطان.

وجاء في حيثيات لجنة التحكيم في فوز كاي "تستحق كاي هيكينن أعلى الثناء لترجمتها الحساسة لرواية حُزامة حبايب العربية، والتي نُشرت في عام 2016. الرواية هي قصة مكثفة وحيوية عن حياة امرأة واحدة في مخيم للاجئين الفلسطينيين، تُروى بحساسية العالم المأساوي لبطلتها وتحديها المزعج والبطولي للواقع. الرواية هي دراسة عن رهاب الأماكن المغلقة للفقر والقمع، والحياة اليومية المنزوعة من كل حنان وخنق الأسرة والنظام الأبوي. ومع ذلك، تظل هناك أحلام تحقق الفرد وإمكانية الحب والهروب طوال الوقت".

"تُروى قصة حوا بلغة عربية غنية ومصممة بعناية تمثل تحديًا كبيرًا لأي مترجم، وتتطلب القدرة على التحمل والمرونة بالإضافة إلى الدقة. أعجب الحكام بالطريقة التي نجحت بها ترجمة كاي هيكينن في نقل ليس فقط معنى النص الأصلي ولكن أيضًا مزاجه وعاطفته، مما يعيد إلى الحياة سردًا يصور بوضوح الحياة القمعية للمرأة الفلسطينية العادية. تتمسك ترجمتها بأمانة بأناقة النص الأصلي دون فقدان المضمون المأساوي للغاية لأحداثه".

جائزة سيف غباش هي جائزة سنوية برعاية عمر سيف غباش وعائلته تخليدا لذكرى والده الراحل سيف غباش، وهو رجل شغوف بالأدب العربي والآداب الأخرى في العالم، تبلغ 3 آلاف جنيه إسترليني، يتم تقديمها لأفضل مترجم للأعمال الأدبية العربية المنشورة إلى اللغة الإنجليزية، حيث تهدف الجائزة التي بدأت للمرة الأولى في 9 أكتوبر 2006 إلى رفع مستوى الأدب العربي المعاصر، بالإضافة إلى تكريم المترجمين المتميزين الذين حولوا الأعمال الأدبية العربية إلى اللغة الإنجليزية.

تدار الجائزة من قبل جمعية المؤلفين في المملكة المتحدة، التي تستضيف الحفل السنوي للجائزة، إلى جانب الجوائز الأخرى للترجمة الأدبية من اللغات التي تشمل الهولندية والفرنسية والألمانية واليونانية والعبرية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية والسويدية.

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