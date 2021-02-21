صواريخ «كروز».. اتفاقيات دفاعية بين أذربيجان وتركيا

وقعت الحكومة في أذربيجان عدة اتفاقيات جديدة مع تركيا، من بينها اتفاقية لتصدير صواريخ كروز (جو-أرض) عالية الدقة والتي جرى تطويرها بواسطة شركة تركية حكومية، وفقا لما نقلته صحيفة «أذري ديلي» الأذرية، اليوم الأحد.ونقلا عن الصحيفة فإن رئيس الوزراء علي أسدوف كان قد سافر إلى أنقرة للمشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية التركية الأذرية المشتركة.وأوضحت أنه وقع خلال الزيارة أكثر من 10 وثائق مشتركة في العديد من المجالات، بما في ذلك العلاقات التجارية والاستثمارية.وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، قد استقبل، الخميس الماضي، رئيس الوزراء الأذري، علي أسدوف، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.