سلطنة عمان وأمريكا تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري

بحث الأمين العام لوزارة الدفاع العماني الدكتور محمد بن ناصر الزعابي، مع القائد العام للقيادة الوسطى الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، والوفد المرافق له، الذي يزور سلطنة عمان حاليًا، سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.وأوضحت وزارة الدفاع العمانية في بيان، أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.