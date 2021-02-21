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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المغرب يحتل المركز الثامن إفريقيّا في تمويل المشروعات الناشئة

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:25 م
المغرب
المغرب
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احتل المغرب المركز الثامن إفريقيًا من حيث مستوى التمويلات الموجهة للمشروعات الناشئة، وفق تقرير سنة 2020، الذي أصدره "Partech Africa" (أحد أكبر صناديق الرأسمال الاستثماري في إفريقيا)، حيث كان المغرب يحتل المركز 12 سنة 2019.

وقفز المغرب إلى المركز الثامن بعدما وصلت التمويلات المقدمة للمشروعات الناشئة السنة الماضية حوالي 11.2 مليون دولار، ما يعادل 100 مليون درهم مغربي.

ويعود التقدم الذي حققه المغرب على المستوى القاري إلى برنامج (212Founders) الذي أطلقه فرع صندوق الإيداع والإدارة للاستثمار، والذي قدم السنة الماضية 7 تمويلات لصالح المشروعات الناشئة، بما يقرب من 2.1 مليون دولار.

وقام المغرب مؤخرا بإجراءات تدعم المشروعات الناشئة، حيث وقعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي قبل أيام اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمشروعات الصغرى والمتوسطة واتحاد المقاولات الناشئة المغربية، لدعم 5 آلاف مشروع ناشئ على مدى ثلاث سنوات.

وتتضمن الاتفاقية عرضًا متكاملًا لمواكبة مشاريع المشروعات الناشئة يمتد من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الاحتضان ثم التصنيع؛ وفي المرحلة الأخيرة سيتم دعم المشاريع المختارة بقيمة تصل إلى 30 في المائة من برنامج الاستثمار.

واحتلت نيجيريا المركز الأول في إفريقيًا في تمويل المشروعات الناشئة بـ 307 ملايين دولار، تليها كينيا بـ 305 ملايين دولار.

وأوضح تقرير (Partech Africa) أن حوالي 347 شركة ناشئة إفريقية نجحت في تقديم 1.43 مليار دولار كتمويلات السنة الماضية، مقابل 2.02 مليار دولار سنة 2019، أي بانخفاض قدره 29 %.

وعلى المستوى العالمي، تمكنت المشروعات الناشئة، في ذروة الأزمة الصحية السنة الماضية، من تقديم 300 مليار دولار، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بسنة 2019.

وأبرز التقرير أن التمويلات لصالح المشروعات الناشئة الإفريقية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، إذ كان الرقم سنة 2015 في حدود 277 مليون دولار، ليصل إلى 1.16 مليار دولار سنة 2018.

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