أثناء عبور الشارع.. وفاة فتاة صدمتها سيارة في مصر الجديدة
الأحد 21/فبراير/2021 - 12:24 م
هدير مصطفىطباعة
توفيت فتاة متأثرة بإصابتها ودخولها في غيبوبة، أثر اصطدام سيارة بها أثناء عبورها الشارع بمنطقة مصر الجديدة.
كانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد باصطدام سيارة فتاة أثناء عبورها الشارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وتبين انه أثناء عبور طالبة جامعية للطريق صدمتها سيارة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، لتدخل بعدها في غيبوبة عدة أيام وتوفيت متأثرة بإصابتها.
كانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد باصطدام سيارة فتاة أثناء عبورها الشارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وتبين انه أثناء عبور طالبة جامعية للطريق صدمتها سيارة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، لتدخل بعدها في غيبوبة عدة أيام وتوفيت متأثرة بإصابتها.