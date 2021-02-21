أثناء عبور الشارع.. وفاة فتاة صدمتها سيارة في مصر الجديدة

توفيت فتاة متأثرة بإصابتها ودخولها في غيبوبة، أثر اصطدام سيارة بها أثناء عبورها الشارع بمنطقة مصر الجديدة.كانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد باصطدام سيارة فتاة أثناء عبورها الشارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وتبين انه أثناء عبور طالبة جامعية للطريق صدمتها سيارة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، لتدخل بعدها في غيبوبة عدة أيام وتوفيت متأثرة بإصابتها.