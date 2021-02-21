7038 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الأحد، تسجيل 7 آلاف و38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليون و638 ألفا و767 حالة.وذكرت الوزارة، في بيان لها نقله راديو بولندا، أنه تم أيضا تسجيل 94 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 42 ألفا و171 حالة.وأشار البيان إلى تعافي 6 آلاف و88 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى مليون و378 ألفا و414 حالة.