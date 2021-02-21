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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عدد المديونين بقروض شخصية في تركيا يتجاوز الـ 34 مليونًا

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:23 م
تركيا
تركيا
هدير سند
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كشفت بيانات مركز المخاطر التابع لجمعية البنوك التركية، ارتفاع عدد الذين لجأوا إلى القروض الشخصية في تركيا بمقدار 2 مليون و107 آلاف شخص خلال العام الماضي.

وذكر المركز إنه اعتبارًا من نهاية عام 2020، ارتفع عدد أصحاب ديون القروض الشخصية بمقدار 2 مليون و107 آلاف شخص مقارنة بنهاية عام 2019، حيث بلغ 34 مليونًا و4 آلاف شخص.

كما أوضحت البيانات زيادة ديون قروض هؤلاء الأشخاص من 618.5 مليار ليرة إلى 866.6 مليار ليرة، وأثر تفشي وباء كورونا والأزمة الاقتصادية على دخل الأفراد بشكل واضح.

وأضافت البيانات أنه في حين زاد عدد الأفراد الذين لديهم ديون قروض إسكان فردية بمقدار 112 ألفًا إلى 2 مليون و601 ألف شخص، ارتفع حجم الدين من 206.4 مليار ليرة إلى 287.1 مليار ليرة.

كما ارتفع عدد الأفراد الذين لديهم ديون قروض استهلاكية شخصية بمقدار 2 مليون 370 ألف شخص ليبلغ 27 مليون 885 ألفًا، وبلغ حجم الدين 395.2 مليارًا من 266.4 مليار ليرة.

من ناحية أخرى، ارتفع متوسط إجمالي ديون القروض الاستهلاكية منذ نهاية عام 2019 وحتى نهاية عام 2020 من 19 ألفًا و390 ليرة إلى 25 ألفًا و484 ليرة.

وكانت أول 5 مدن ذات أعلى متوسط ديون هي أنقرة 26 ألفًا و293 ليرة وإزمير 23 ألفًا و150 ليرة ومرسين 21 ألفًا 917 ليرة وتكيرداغ 21 ألفًا و871 ليرة وأنطاليا 21 ألفًا و319 ليرة.

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