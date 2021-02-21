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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل الاتفاقية الدفاعية بين اليونان والسعودية لردع تركيا والحوثيين

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:22 م
الحوثيين
الحوثيين
أمينة ذكى
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كشفت صحيفة آراب نيوز عن احتمالية التعاون الدفاعي بين كلا من اليونان والمملكة العربية السعودية، وقاتل الصحيفة: تتطلع اليونان إلى إمكانية وضع بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ على الأراضي السعودية لمساعدة المملكة على تعزيز دفاعاتها الجوية ضد الهجمات الصاروخية على بنيتها التحتية الحيوية.

وفي حديثه أمام لجنة العلاقات الخارجية والدفاع بالبرلمان اليوناني، قال وزير الخارجية نيكوس ديندياس إن البلدين قد يكونان على وشك التوقيع على اتفاقية وضع القوات التي ستسمح للأفراد العسكريين اليونانيين بالتمركز في المملكة العربية السعودية طالما بطارية باتريوت باقية في المملكة.

وشدد على أن نظام باتريوت نظام دفاعي وليس هجومي، وأعرب عن استعداده لزيارة الرياض قريبًا لإبرام الاتفاق.

وكان دندياس قد ناقش نقل باتريوت وتعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في يناير 2020 عندما زار الأخير أثينا.

قال ديندياس إن النقل تأخر بسبب جائحة الفيروس التاجي، لكن الرجلين ناقشا سبل تسريع التسليم على هامش منتدى فيليا في أثينا في وقت سابق من هذا الشهر.

فيما أجبرت سياسات تركيا الجازمة في شرق البحر المتوسط ​​اليونان على الانخراط بنشاط مع الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، دبلوماسيًا وعسكريًا.

وتابعت الصحيفة: في نوفمبر، وقعت اليونان والإمارات اتفاقية دفاع مشترك للحماية من التهديدات المشتركة، في حين أجرت الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة.

وبدأت المباحثات بين الرياض وأثينا حول تسليم بطارية باتريوت خلال الأيام الأخيرة للحكومة اليونانية السابقة، والخطة هي أن يرافق باتريوت حوالي 40 ضابطًا يونانيًاو ستغطي الرياض تكلفة النقل وتحديث البطارية.

يعتبر باتريوت من أفضل الأنظمة المضادة للصواريخ في العالم. يمكن أن يغطي رادارها مساحة تصل إلى 170 كم، بينما يمكنه الاشتباك مع أهداف في مدى يصل إلى 150 كم.

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