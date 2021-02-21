بالسلم الهيدروليكى.. إنقاذ سيدة مسنة سقطت فى شقتها بالظاهر

نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بمحافظة القاهرة، في إنقاذ سيدة مُسنة سقطت داخل شقتها بمنطقة الظاهر بمحافظة القاهرة.وكانت شرطة النجدة بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بتواجد سيدة مسنة بمفردها داخل شقتها بأحد العقارات، بدائرة قسم شرطة الظاهر وسقوطها أرضًا وغير قادرة على الحركة وتحتاج للمساعدة.وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى محل البلاغ، وتمكنت من الدخول للشقة محل سكن المواطنة المشار إليها باستخدام السلم الهيدروليكي، وتمكين طاقم الإسعاف من الدخول لإسعافها، وقد لاقى سرعة انتقال القوات وحسن التعامل مع الموقف استحسان المواطنين من قاطني المنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.