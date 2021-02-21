بالسلم الهيدروليكى.. إنقاذ سيدة مسنة سقطت فى شقتها بالظاهر
الأحد 21/فبراير/2021 - 12:35 م
هدير مصطفىطباعة
نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بمحافظة القاهرة، في إنقاذ سيدة مُسنة سقطت داخل شقتها بمنطقة الظاهر بمحافظة القاهرة.
وكانت شرطة النجدة بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بتواجد سيدة مسنة بمفردها داخل شقتها بأحد العقارات، بدائرة قسم شرطة الظاهر وسقوطها أرضًا وغير قادرة على الحركة وتحتاج للمساعدة.
وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى محل البلاغ، وتمكنت من الدخول للشقة محل سكن المواطنة المشار إليها باستخدام السلم الهيدروليكي، وتمكين طاقم الإسعاف من الدخول لإسعافها، وقد لاقى سرعة انتقال القوات وحسن التعامل مع الموقف استحسان المواطنين من قاطني المنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكانت شرطة النجدة بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بتواجد سيدة مسنة بمفردها داخل شقتها بأحد العقارات، بدائرة قسم شرطة الظاهر وسقوطها أرضًا وغير قادرة على الحركة وتحتاج للمساعدة.
وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى محل البلاغ، وتمكنت من الدخول للشقة محل سكن المواطنة المشار إليها باستخدام السلم الهيدروليكي، وتمكين طاقم الإسعاف من الدخول لإسعافها، وقد لاقى سرعة انتقال القوات وحسن التعامل مع الموقف استحسان المواطنين من قاطني المنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.