28 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

شن 28 مستوطنا، اليوم الأحد، اقتحاما على ساحات المسجد الأقصى المبارك.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» نقلًا عن مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت باحات المسجد الأقصى، وتجولت فيه وأدت طقوسا تلمودية، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأضافت المصادر، أن شرطة الاحتلال أجبرت مجموعة من النساء على مغادرة محيط صحن مسجد قبة الصخرة، لتسهيل اقتحام المتطرفين للمكان.