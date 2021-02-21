كيف يتعامل رئيس مجلس الشيوخ وأعضاءه في الاجتماعات الرسمية؟

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بروتوكولات تعامل رئيس مجلس الشيوخ وهيئة مكتبه وأعضاء المجلس، حيث نصت المادة 287 على أنه يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظاما خاصا بالأسبقية فى المراسم بين أعضاء المجلس فى اجتماعاته الرسمية، وفى الاجتماعات التى يعقدها أو يدعو إليها.ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام.ويسبق رئيس مجلس الشيوخ، بروتوكوليًا، رئيس مجلس الوزراء، ويسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء.ويحمل أعضاء المجلس شارات خاصة يقرها مكتب المجلس بناء على ما يعرضه رئيسه، ويجب عليهم حملها فى اجتماعات المجلس ولجانه وفى غيرها من الاجتماعات الرسمية.وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضي، وذلك بعد سلسلة متواصلة من المناقشات بين الاعضاء وانتهت بالموافقة النهائية.