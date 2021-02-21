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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

القصة الكاملة لرجوع مروان بابلو بعد إعلان اعتزاله

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:41 م
مروان بابلو
مروان بابلو
نوران إمام
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تصدر اسم مطرب الراب الشهير، مروان بابلو، قائمة الأكثر بحثًا عبر السوشيال ميديا وخاصة موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" خلال الساعات الأخيرة، بسبب انتشار فيديو له وهو يقدم مقطعا غنائيا جديدا من أغنية يقوم بتحضير لها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قرار اعتزاله الأخير الذي أعلنه في شهر مارس من العام الماضي.

-اعتزل

كان مروان بابلو، قد أعلن عن قرار اعتزاله من خلال نشر استوري عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" وكتب فيها قائلًا "محدش يطلب مني أرجع تاني.. بعد اذنكم. أنا بتوب لربنا حاليا وبتمنى من ربنا إنه يتقبلها مني، وياريت أي حد سمعني وصدقني يعمل كدا برضه، وربنا يسامحني ويهديني ويثبتني ويغفرلي"

ومن بعدها لم يظهر بابلو في الساحة الغنائية لمدة 11 شهر تقريبا، ولم يكتفِ بذلك، ولكنه قرر حذف عدد كبير من أغانيه وكليباته من على صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب" والتي كانت قد حققت ملايين المشاهدات، ليعود فجأة مجددا وبدون أي مبررات بالتحضير لعمل غنائي جديد.


-إعلان رجوعه

كشفت تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي عن فيديو كليب جديد لنجم الراب مروان بابلو، يؤكد من خلالها عودته للغناء مرة أخرى بعد إعلانه الاعتزال والذي استمر ما يقارب 11 شهرا، وجاءت التغريدة لتكشف عن أغنية يستعد لطرحها بعد اعتزال 11 شهرا في مارس الماضي، بعد قرار غريب تفاجأ به معظم جمهوره من الراب.

وكانت التغريدة والتي كتب عليها "وسع يلا البابا جه بجد" ملازمًا معها مقطع فيديو لغناء مروان بها وقد أثار الفيديو الجديد لمروان بابلو، حيرة جمهوره.

وبينما عبر البعض عن سعادته بعودة مروان للغناء من جديد، فإن البعض الآخر مازالوا غير مصدقين ويشككون فى الأمر برمته، بينما هناك فريق ثالث يرجح أن الفيديو صحيح وأن الشركة المنتجة للألبوم الجديد لمطرب الراب هى من تقف وراء تسريب الفيديو لزيادة حماس الجمهور وتشويقه لأغانى بابلو.

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