المشدد 3 سنوات لعاطل سرق مواطنا بالإكراه في الزاوية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بسرقة مواطن بالإكراه في الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة.وأسندت النيابة للمتهم "ر.ا" تهمة سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول المبين وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجنى عليه "ج.ا" كرهًا عنه بالطريق العام، حيث استولى المتهم على مبلغ مالي وهاتف محمول المجنى عليه وأشهر في وجهه سلاح أبيض "مطواه"، مما بث الرعب في نفسه وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات وفر هاربًا.وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء، قد تلقى بلاغا من مواطن يفيد بسرقته أثناء سيره بالطريق العام، وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم، وضبطه وبمواجهته اعترف سرقة المجني عليه وتحرر المحضر اللازم حيال الواقعة.