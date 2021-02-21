تحكيم مسابقة «أصنع كتابك الإلكتروني» بالقومي لثقافة الطفل

يبدأ المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، تحكيم مسابقة "أصنع كتابك الإلكتروني" فى دورتها السابعة؛ وهي المسابقة التى يطلقها المركز سنويا، ويبدأ التحكيم بداية من يوم الأربعاء القادم ويستمر حتى يوم الخميس الموافقين 24 و25 فبراير بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، من الساعة 10 صباحا حتى الثانية ظهرا، وذلك بحضور المتسابقين من محافظتي القاهرة والجيزة ومعهم أعمالهم الإلكترونية لعرضها على لجنة التحكيم.وسيقام التحكيم بالنسبة للمحافظات البعيدة عن طريق برنامج زووم، والجدير بالذكر أن عدد المشاركين قد وصل 250 مشاركا، وتم تحكيم المرحلة الأولى وتصفيتهم إلى 150 مشاركا من محافظات القاهرة والجيزة والسويس والفيوم والدقهلية.