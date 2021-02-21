الإثنين.. فتح المدارس في ألمانيا بشكل جزئي

تستقبل المدارس الألمانية الابتدائية جزئيا، طلاب المرحلة الابتدائية، الإثنين المقبل، كخطوة أولى نحو افتتاح المدارس بعد إغلاق دام لشهرين بسبب جائحة كورونا.وبحسب تقرير لصحيفة «دير شبيجل» الألمانية، يعود طلاب المدارس الابتدائية الأصغر سنًا في البداية، بينما سيستمر إغلاق العديد من المتاجر والمطاعم والمرافق الثقافية والترفيهية حتى 7 مارس.وأضاف التقرير «يبدأ الطلاب في الحضور من الصف الأول إلى الثالث الابتدائي، كما يتم التخطيط لدروس متناوبة في نصف الفصل لهم، بينما يدرس تلاميذ الصفوف النهائية في المنزل مع التوجيه المدرسي أو في نموذج بديل بنصف حجم الفصل».وتابع التقرير أنه يستمر تطبيق هذا النظام وفقا لوضع كل مدرسة، حيث تقرر إدارة المدرسة الأمر بالتشاور مع ممثلي أولياء الأمور موضحا أن الآباء الذين لا يريدون إرسال أطفالهم إلى المدرسة خوفا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا ليسوا مضطرين لذلك.يذكر أن مواعيد بدء الدراسة ستقررها كل ولاية من الولايات الألمانية الـ 16 وفقا لما هو مناسب للأوضاع بها