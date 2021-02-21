انخفاض معدل العدوى بـ«كورونا» بعد التطعيم باللقاح في بريطانيا

قال وزير الصحة البريطاني مات هونكوك، اليوم الأحد، إن عدد المصابين بكورونا في المستشفيات أقل بكثير من الموجة الأولى، مشيرًا إلى أن البيانات الأولية تؤكد انخفاض معدل العدوى بعد التطعيم بلقاح كورونا، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية.وأشار «هانكوك» إلى أنهم حصلوا على بيانات مبكرة أظهرت أن اللقاحات تؤدي إلى خفض العدوى بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن «التجارب السريرية جارية لتقرير ما إذا كان يجب أن يحصل الأطفال على تطعيمات فيروس كورونا».